В мэрии Челябинска объяснили, почему в Чурилово не проводят реконструкцию улиц

По словам ответственного, всё дело в проектной документации.

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Многие жители посёлка Чурилово в Челябинске жалуются на то, что власти не хотят проводить реконструкцию улиц: на некоторых из них до сих пор нет ни тротуаров, ни освещения. Этим же вопросом задались и челябинские журналисты. Ситуацию разъяснил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов во время аппаратного совещания.

«В текущем году мы заказали три проекта на строительство и реконструкцию улиц. По 2-ой Эльтонской и Трашутина до Первого озера проектная документация будет готова до марта 2021 года. По улице Конструктора Духова от Сергея Герасимова до ж/д переезда проектная документация будет готова 20 ноября текущего года. Это в том числе будет и подъезд к новому филиалу школы № 116. И третий участок тоже проблемный — это 3-я Эльтонская от Ферганской до так называемого Чуриловского проспекта, готовность проектной документации — 1 марта 2021 года»,— рассказал Максим Куляшов.

Что касается улицы Конструктора Духова, то там, по словам чиновника, при соответствующем объёме финансирования сразу же решатся все вопросы и с освещением, и с тротуарами.

Но есть и реализованные проекты. Например, в этом году выполнили благоустройство на улице Трашутина, а также установили дождеприёмный коллектор на улице Яблоневой. Решены вопросы с подтоплением школы № 116. Кроме того, сейчас ещё подготавливается техническое задание на проектирование продолжения проспекта Ленина, улиц Линейная и Самохина, чтобы был нормальный въезд в посёлок. А также предусматривается продолжение троллейбусного сообщения до посёлка.

Резюмируя сказанное Максимом Куляшовым, глава Челябинска Наталья Котова отметила, что все эти работы не были выполнены потому, что не было проектных документаций. И как только они буду получены, то работа сразу же закипит.