Двое мужчин подозреваются в разбойном нападении на жителя Троицка

Конфликт между ними возник во дворе во время распития спиртного.

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Троичанин стал жертвой разбойного нападения двух человек. Мужчины, угрожая ножом, требовали отдать им находившиеся у потерпевшего 10 000 рублей.



Инцидент произошёл в одном из дворов Троицка. Как рассказал сам потерпевший, он распивал спиртное со своей подругой, когда к ним присоединились двое мужчин. В дальнейшем у них развязался конфликт, после чего троичанин разбил телефон одного из подозреваемых, рассказали «Первому областному» в ГУ МВД региона.

«После этого, применив к потерпевшему насилие, опасное для жизни и здоровья, используя для этого в том числе нож, потребовали незамедлительно отдать им денежные средства, находящиеся у мужчины. Услышав звук подъезжающего автомобиля, злоумышленники скрылись с места происшествия»,— сообщили представители полиции.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 36-ти и 28-летний мужчины, один из которых был неоднократно судим. По факту эпизода в Следственном отделе МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Она предусматривает до десяти лет лишения свободы. Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей.