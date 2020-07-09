Женщина, попавшая в ДТП со «скорой» в Челябинске, родила

Ее состоянию ничего не угрожает.

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Женщина, попавшая в дорожно-транспортное происшествие с машиной скорой помощи вчера, 8 июля 2020 года, в Челябинске, родила. Девушку везли из региона в Областной перинатальный центр, но после аварии она была госпитализирована в Областную клиническую больницу № 3.

«Она родила вчера, 8 июля 2020 года, в 20:00. Сейчас у нее все хорошо, со здоровьем все в порядке», — сообщили сайту «Первый областной» в ОКБ № 3.

Напомним, что авария произошла вчера днем на перекрестке улиц Воровского и Курчатова. Легковой автомобиль «Тойота» не пропустил автомобиль скорой помощи. От столкновения скорая перевернулась на бок. Госпитализировали пассажиров, среди которых была и беременная девушка, которую госпитализировали с легкими ушибами. К счастью, травмы матери никак не повлияли на здоровье ребенка.