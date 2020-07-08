Автомобиль скорой помощи с роженицей перевернулся в Челябинске

Машина попала в ДТП на одном из перекрестков города.

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В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и легкового автомобиля. Авария случилась на пересечении улиц Воровского и Курчатова сегодня, 8 июля 2020 года, днем.

Автомобиль скорой помощи ехал прямо, но его не пропустила серебристая «Тойота». От столкновения скорая перевернулась на бок. По словам очевидцев, скорая помощь двигалась со звуковым и сигналом и проблесковыми маячками.

Прокомментировать ситуацию водитель «Тойоты» отказалась.

По словам очевидцев, в автомобиле скорой помощи находилась беременная женщина, которую сразу после аварии увезли на вновь прибывшей машине скорой помощи.

«Очевидцы отмечают, что перевернувшийся автомобиль помогли убрать с дороги несколько мужчин», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Подробности происшествия уточняются.

