Две иномарки столкнулись на северо-западе Челябинска

Один из автомобилей после удара вылетел на остановку.

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Два автомобиля столкнулись на остановке «Пионерская» в Курчатовском районе Челябинска. Авария с участием машин «Тойота» и «Мерседес» произошла сегодня, 28 мая, в вечернее время. О ДТП «Первому областному» рассказали читатели издания. Сообщается, что после столкновения одна из машин вылетела на остановку.



«Остановка „Пионерская“. „Тойота“ столкнулась с „Мерседесом“, вылетела на остановку»,— рассказали читательница сайта «Первый областной».

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. На перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Пионерская действительно было столкновение «Мерседеса» и «Тойота». По предварительной информации от полицейских, пострадавших в ДТП нет.