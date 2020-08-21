Россиянам разрешат регистрацию автомобилей в МФЦ

Процедура станет возможной при наличии необходимой инфраструктуры.

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В России разрешат регистрацию автомобилей в МФЦ. Услуга будет доступна при наличии соответствующий инфраструктуры. Постановление сегодня, 21 августа, подписал глава правительства Михаил Мишустин. В пресс-службе кабмина отметили, что услуга позволит упростить процедуру регистрации машин и сэкономит время автовладельцев.



«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства России.

Отметим, ранее в Государственной Думе предложили с 2021 года отменить транспортный налог. Инициатива была внесена членом комитета по контролю и регламенту Андреем Барышевым. Отказ от транспортного налога поддерживал президент и общественники. При этом будет возмещение выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо. Парламентарий считает, что замена транспортного налога доходами от продажи топлива более справедливо распределит покрытие расходов связанных с дорожной инфраструктурой.