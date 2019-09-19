Остановка, упавшая на трамвай, не повредила вагон

Движение электротранспорта восстановлено.

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В течение получаса на проспекте Победы было парализовано движение трамваев. Причиной стала авария, произошедшая в районе областной клинической больницы № 3. Остановочный комплекс упал на вагон трамвая № 14.

«В настоящее время движение восстановлено. Никакого серьезного ЧП не произошло, ни остановка, ни вагон трамвая не пострадали. Комплекс вернули на место работники „ЧелябГЭТ“», — сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТа».

Остановочный комплекс, по всей видимости, снесло сильным порывом ветра, о котором накануне предупреждало МЧС.