9 сорванных крыш, 19 поваленных деревьев, один пострадавший: последствия буйства стихии в Челябинской области

МЧС подвело предварительные итоги повреждений от сильного ветра.

Послушать 00:00

Сегодня, 19 сентября, в регионе наблюдалось серьезное усиление ветра. Накануне МЧС России по Челябинской области оповещало население о грядущем ухудшении погодных условий. Ветер повредил крыши девяти зданий в Челябинской области, общая площадь поражения составила боле 850 квадратных метров. Пострадали объекты в шести муниципалитетах.

Так, в поселках Анненский и Елининка в Карталинском районе ветром повредило крыши школьных спортзалов. В районе был введен режим ЧС.

В поселке Кирса Верхнеуральского района также пострадали несколько зданий. Ветер сорвал крыши с двухэтажного жилого дома (поврежденная площадь — 120 квадратных метров); со здания местного дома культуры (поврежденная площадь — 80 квадратных метров); а также с частного дома на двух хозяев (поврежденная площадь — 200 квадратных метров).

В поселке Ваганово Октябрьского района также пострадал школьный спортзал. С него ветром снесло 200 квадратных метров кровли.

«В поселке Центральный Златоустовского городского округа ветер повредил 180 кв. метров крыши 3-этажного жилого дома. Поселок Чубары Аргаяшского района, на здании дома культуры повреждена крыша на площади 150 кв. метров. На здании мебельного цеха в Южноуральске повреждена кровля на площади 50 кв. метров», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Есть предварительные данные о том, что в Южноуральске пострадал мужчина 1974 года рождения, он был доставлен в больницу с рваной раной на лбу. В остальных случаях о жертвах и травмах не сообщалось.

«На телефон оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступили сообщения о падении 19 деревьев в 8 муниципальных образованиях Челябинской области, двух опрокинутых остановках общественного транспорта (г. Челябинск, г. Магнитогорск), повреждении трех легковых автомобиля. В главном управлении МЧС России по Челябинской области и всех подчиненных подразделениях введен режим „повышенная готовность“», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Неспокойно было и в самом Челябинске. В центре города в середине дня с одного из офисных зданий сорвало крышу, об этом сайту «Первый областной» сообщил читатель.

«Есть видео, но там довольно эмоциональная реакция у сотрудников. В моменте это выглядело так: дует ветер, отваливается профнастил», — рассказал Данил Бочков.

Такая погода будет господствовать в регионе и завтра, 20 сентября. МЧС России по Челябинской области напоминает, что в связи с сильными порывами ветра возрастают риски обрыва проводов, аварийных отключений электричества, падения деревьев, пожаров и других чрезвычайные ситуаций.

В ведомстве рекомендуют отказаться в эти дни от поездок на мотоциклах и велосипедах, и на другом транспорте, внимательнее следить за детьми, если ветер застал вас на улице, необходимо укрыться от него в подъездах, а в доме отключить от розеток все электроприборы.

Особой внимание МЧС обращает на риски смертельной опасности. Ни в коем случае нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и деревьев, стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В экстренных ситуациях необходимо позвонить по телефонам «101» или «112».