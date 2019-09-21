Движение трамваев на северо-западе Челябинска снова парализовано

Корректировки в расписание электротранспорта внесли из-за ДТП.

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В Челябинске в очередной раз парализовало движение электротранспорта на проспекте Победы. Причиной стал легковой автомобиль, вылетевший на трамвайные пути и совершивший столкновение с трамваем № 14.

«Движение трамваев от центра и до улицы Ворошилова. Там они разворачиваются и едут обратно, потому что между улицами Солнечная и Молдавская дорожно-транспортное происшествие», — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, что это не первое происшествие на этой неделе, затрагивающее работу электротранспорта в Челябинске. В понедельник, 16 сентября, водитель автомобиля МАЗ с прицепом, на котором находился экскаватор, не заметил провода контактной сети, после чего по проспекту Победы ограничили движение и троллейбусов, и трамваев.

Вчера, 20 сентября, утром на трамвайные пути вылетел грузовик, сбивший пешехода. Из-за аварии было парализовано движение трамваев.