Расписание трамваев в Челябинске изменится из-за отключения электроэнергии

Работы по замене электроопоры проведут 22 сентября.

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В Советском районе Челябинска на несколько часов отключат электроэнергию. Отключение запланировано на воскресенье, 22 сентября, с 04:00 до 13:00. Это необходимо для того, чтобы провести замену опоры 110 кВ. Из-за работ на подстанции «Южная», изменится расписание электротранспорта.

«В связи с отключением ООО „Уралэнергосбыт“ подстанции „Южная“ в воскресенье, 22 сентября, с 4 до 13 часов возможно увеличение интервалов движения на трамвайных маршрутах № 3, 5, 7, 8, 16», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Напомним, что без электроснабжения останутся почти 4500 человек. Электричества не будет в районе, ограниченном улицами Сулимова, Овчинникова, Цеховая, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цвиллинга, Перовской, Монакова, Комсомольская.