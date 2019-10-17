Между цирком и кукольным театром стояло движение трамваев

В пробке на путях остановились порядка десяти вагонов.

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Очевидцы сообщили о возгорании в трамвае на улице Калинина возле кукольного театра. Кондуктор трамвая, стоящего перед местом происшествия, также сообщил о технической неисправности. Пассажиры в вагонах начинали заметно нервничать, но вагоны не трогались с места. Движение возобновилось, когда за трамваем, следовавшим по 6-му маршруту, приехал в буксир и оттащил его в депо. В «ЧелябГЭТ» информацию о пожаре в трамвае опровергли.

«Произошла неисправность в тормозной системе трамвая, он был отбуксирован в депо на ремонт, все обстоятельства сейчас уточняются, будем проводить внутреннюю проверку», — сообщил Александр Павлюченко, директор «ЧелябГЭТ».

Ранее в Челябинске в связи с ремонтными работами на подстанции отключали электроэнергию. В связи с этим интервалы движения нескольких трамваев были увеличены.