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/ Под ЗИЛ одним ударом загнал отечественную легковушку «Лексус»

Под ЗИЛ одним ударом загнал отечественную легковушку «Лексус»

Пострадала пассажирка отечественной машины.
сегодня в 15:39
  |  Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лексус» и ВАЗ-21 120 произошло вчера, 5 декабря, в Металлургическом районе Челябинска. Как рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинска, водитель японской иномарки не уступил дорогу «Двенадцатой» при выезде с прилегающей территории.

В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ 21 120, 1989 года рождения, получила телесные повреждения, была госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинска.

Отметим, из-за столкновения с «Лексусом» отечественная легковушка попала под находящийся рядом грузовик марки ЗИЛ. После столкновения с грузовой машиной «Двенадцатая» лишилась передней части.

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Комментарии

Вадим
16:22, 06.12.2018
Не зил, а газ 53

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