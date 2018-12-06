/ Под ЗИЛ одним ударом загнал отечественную легковушку «Лексус»

Пострадала пассажирка отечественной машины.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лексус» и ВАЗ-21 120 произошло вчера, 5 декабря, в Металлургическом районе Челябинска. Как рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинска, водитель японской иномарки не уступил дорогу «Двенадцатой» при выезде с прилегающей территории.

В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ 21 120, 1989 года рождения, получила телесные повреждения, была госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды ГИБДД Челябинска.

Отметим, из-за столкновения с «Лексусом» отечественная легковушка попала под находящийся рядом грузовик марки ЗИЛ. После столкновения с грузовой машиной «Двенадцатая» лишилась передней части.