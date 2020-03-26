Двигатель лифта пробил насквозь лестницы на трех этажах в жилом доме Аши

К счастью, жители не пострадали.

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В Аше Челябинской области в одном из домов устанавливают новый лифт. Соответственно, людям приходится подниматься и спускаться домой по лестницам. Однако случилось ЧП, и теперь жители верхних этажей едва могут попасть к себе домой. А всё дело в том, что работники, устанавливающие лифт, уронили мотор, который пробил три лестничных пролета.

Инцидент произошёл в доме № 59 на улице Озимина. По словам местных жителей, при демонтаже старого лифта тяжёлый мотор оставили на лестнице на 10 этаже, а она не выдержала и обвалилась. То же самое произошло и с 9, и с 8 этажами.

Чтобы люди хоть как-то могли попадать к себе домой, на месте пробоин установили временные деревянные трапы. И теперь жители надеются, что это будет действительно не постоянная мера.

«Лифт уже месяц не работает, монтируют новый. На лестнице сделали временные трапы, надеюсь, не на постоянное пользование»,— пишет Рустам Газизов.

Кроме того, как пишут другие жильцы дома, на лифте висит объявление, сообщение, что лифт не работает потому, что идёт ремонт лестницы. И недоумевают, какая здесь может быть связь.

В администрации Ашинского района корреспонденту сайта «Первый областной» подтвердили возникновение ЧП и сообщили, что ситуация уже под контролем управляющей компании.

«На сегодняшний день пролёт временно укрепили деревянным покрытием, чтобы у людей был доступ в квартиры. Решается вопрос о замене лестничных пролётов. Делать будут отдельными ступенями, такая технология есть, либо сделают металлические профили, и на них будут устанавливать ступени. Когда материалы будут скомплектованы, по времени сориентировать не могу. Параллельно идёт работа по лифтам, она не останавливалась»,— рассказал заместитель главы Ашинского муниципального района Семён Авраменко.

Впрочем, многие пользователи социальной сети не удивились такому повороту событий, списав всё на високосный год.