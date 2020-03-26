«Всё восстановят в кратчайшие сроки»: регоператор прокомментировал ситуацию с обвалом лестницы в Аше

В организации рассказали, что произошло на самом деле.

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Региональный оператор капитального ремонта рассказал, каким образом произошёл инцидент с лифтом и последующим провалом в лестничных пролётов в доме № 59 на улице Озимина в Аше. Оказалось, что в процессе демонтажа лебёдки главного редуктора произошёл обрыв цепи подъёмного механизма, в результате чего редуктор рухнул на лестницы и частично разрушил их.

«Повреждены спуск-подъём с 10 на 9 и с 9 на 8 этажи. На сегодняшний день самое важное, что никто из жителей дома и работников, проводящих работы, не пострадал. Речь идет о нанесении ущерба общему имуществу многоквартирного дома. Отметим, что все работы производились с соблюдением необходимых технологий»,— рассказала пресс-секретарь СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» Светлана Епифанцева.

Однако, по её словам, необходимо понимать, что подобные ситуации при проведении капитального ремонта возникают, но, в любом случае, договором предусмотрена компенсация ущерба.

«В срочном порядке представителями регионального оператора, администрации Ашинского муниципального района, управляющей и подрядной организаций и организации, осуществляющей строительный контроль на данном доме было проведено комиссионное обследование повреждений. По его итогам было принято решение об установке временных деревянных трапов для безопасного передвижения жителей. На сегодняшний день данные мероприятия уже выполнены»,— добавила Светлана Епифанцева.

Кроме того, подрядная организация не снимает с себя ответственности за данный инцидент и в кратчайшие сроки проведёт работы по замене лестничных маршей с применением технологии наборных ступеней. Работы по замене лифта также будут продолжаться в обычном режиме.