Ремонт лифта стал причиной конфликта управляющей компании и жителей дома в Златоусте

Стороны придерживаются разных версий произошедшего.

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В Златоусте жители одного из домов пожаловались на ремонтные работы исправного лифта. По словам местных жителей, оборудование отключили из-за конфликта между старшей по дому и управляющей компанией.



Как рассказала «Первому областному» сама старшая дома № 5 квартала Металлист Любовь Финогеева, лифт не работает с 3 июня и до особого распоряжения, хотя до этого он функционировал в исправном состоянии. В качестве одной из возможных причин женщина назвала своё отсутствие на одном из собраний комиссий. Якобы именно после этого лифт и перестал работать.

«Когда я пришла лифт не работал я позвонила лифтеру и говорю: „Я хочу узнать причину почему не работает лифт“, а она мне говорит: „Вы не были в комиссии поэтому лифт отключили“. А в 6 вечера, когда я снова пришла домой у нас пришла соседка, она нажимает лифт, я говорю: „Не работает, вот номер написан, бери и нажимай“. Она поднимается ко мне на ступеньку, на громкую связь ставит и спрашивает: „Вы не скажете, по какой причине у нас лифт не работает?“. Ей отвечают: „А вы спросите у Финогеевой. Её не было в комиссии“. Вот так мы сидим с третьего числа без лифта»,— рассказала «Первому областному» старшая дома Любовь Финогеева.

Из-за отключения лифта страдают сразу несколько человек. По словам старшей по дому, один из них — 90-летний труженик тыла, который хоть и живёт на втором этаже, но вынужден ездить на лифте. Женщина отметила, что будет обращаться в прокуратуру. В управляющей компании на претензии старшей по дому ответили, что лифты обслуживает ООО «Миасс Лифт». От компании пришло письмо, в котором сказано, что в ходе осмотра обнаружилась неисправное состояние лебёдки.

«Эксплуатация лифта с 1996 года, поэтому в 2021 году заканчивается срок эксплуатации лифта. Предложение провести работу капитального характера по замене лебёдки или заменить целиком лифт. С этим обращением обратились к жителям, но даже на псоледнюю комиссию председатель дома не явился. Мы как управляющая компания совместно с „Миасс Лифт“ приняли решение остановить лифт, потому что жизнеобеспечение наших граждан находится под угрозой. Сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы привести ещё раз экспертов, провести обследование. Изначально они проводили экспертизу почти год назад»,— отметил главный инженер управляющей компании Константин Любимов.

По словам представителя управляющей компании, они также пытаются донести информацию до жителей, однако в доме до сих пор не проводилось собрание. В дальнейшем УК проведёт дополнительное обследование лифта при помощи экспертов. Они уже дадут более предметное заключение.