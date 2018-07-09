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/ Жительница Миасса провалилась в подвал больницы

Жительница Миасса провалилась в подвал больницы

Женщина не заметила на своем пути яму в темное время суток.
сегодня в 17:46
  |  Происшествия

Инцидент произошел в Миассе. Помощь спасателей потребовалась женщине, провалившейся в яму на улице Ильменской. Там располагается городская больница № 2. Жительница города не заметила открытый подвал.

При падении женщина повредила руку и не могла самостоятельно выбраться. При помощи приставной лестницы пострадавшая была поднята и вскоре передана медикам. — продолжают в пресс-центре.

Минувшие выходные оказались насыщенными для южноуральских спасателей. Их помощь потребовалась и путешественнице на Таганае. В горной зоне туристка во время похода получила травму ноги.

8 июля спасатели Златоустовского отряда выезжали в национальный парк «Таганай». Потребовалась помощь туристке с вывихом коленного сустава. Пострадавшая была транспортирована до Центральной усадьбы и передана сотрудникам «скорой». — сообщили сайту «Первый областной» в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Представители службы спасения разместили видео. На коротких роликах видно, как пострадавшая туристка уезжает на квадроцикле, а жительница Миасса поднимается из погреба.

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