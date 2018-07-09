Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.12 -0.14 73.9 -0.06
Челябинск
сейчас
 
+26 °C
завтра
 
+26 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Кота с выжженным глазом выхаживает южноуральская зоозащитница

Кота с выжженным глазом выхаживает южноуральская зоозащитница

Жители Чебаркуля подозревают в жестокости подростков.
сегодня в 11:35
  |  Происшествия

Пострадавшего от рук живодеров котенка спасла жительница Чебаркуля. Малыша нашли в районе улицы Куйбышева, возле кондитерской фабрики. На первый взгляд, по словам зоозащитницы, у трехмесячного кота были заметны воспаление глаз и сожженная шерсть. Однако осмотр ветеринара показал, что у четырехпалого пациента более серьезные травмы.

Как оказалось, у девочки не только сожжены усы и брови, но и выжжен правый глаз. Кто-то поиздевался над крохой. Сейчас назначено лечение. Теперь ее зовут Маркиза. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Азалия Иванцова.

Сейчас животное находится на передержке. Неравнодушная женщина ищет травмированному котенку новый дом. Она надеется, что проблемы с глазом не станут помехой. Жители города считают, что ранить котенка могли дети.

Это все дело рук малолетних извергов. Родители не воспитывают, потом им прилетит от таких деток, когда вырастут. — предположила Лариса Швецова.

Еще один травмированный кот ждет помощи от людей. Черно-белый котенок получил перелом таза. Сейчас он не может полноценно передвигаться, действую только две передние лапы. Его лечением занимаются волонтеры. Также они поделились видео, на котором видно всю тяжесть положения.

Происшествия
Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу
  
06.07.2018
Живодера, который убил собаку в центре Челябинска, положат в психбольницу
Общество
Челябинский живодер заявил, что поставлял собачье мясо в общепиты города
11.04.2018
Челябинский живодер заявил, что поставлял собачье мясо в общепиты города
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
06.02.2018
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Происшествия
Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте
19.12.2017
Живодеры пытались живьем оторвать кошке хвост в Златоусте
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
У крупного ТРК в Челябинске таксист сбил пешехода
сегодня в 18:43
У крупного ТРК в Челябинске таксист сбил пешехода
Общество
Выпавший из крана червь по кличке Вася стал питомцем жительницы Чебаркуля
  
сегодня в 18:10
Выпавший из крана червь по кличке Вася стал питомцем жительницы Чебаркуля
Общество
Штормовое предупреждение продлено на Южном Урале
сегодня в 17:59
Штормовое предупреждение продлено на Южном Урале
Происшествия
В Кусе удар молнии оставил на улице семью с двумя детьми
сегодня в 17:53
В Кусе удар молнии оставил на улице семью с двумя детьми
Происшествия
Жительница Миасса провалилась в подвал больницы
  
сегодня в 17:46
Жительница Миасса провалилась в подвал больницы
Общество
Южноуральцам объяснили, кому платить за свет после смены поставщика электроэнергии
сегодня в 17:38
Южноуральцам объяснили, кому платить за свет после смены поставщика электроэнергии
Общество
Огнеупорные материалы будут выпускать на заводе в индустриальном парке ММК
сегодня в 17:33
Огнеупорные материалы будут выпускать на заводе в индустриальном парке ММК
Общество
Жуткое видео с подпольной липосакцией в Магнитогорске спровоцировало скандал в индустрии красоты
  
сегодня в 17:21
Жуткое видео с подпольной липосакцией в Магнитогорске спровоцировало скандал в индустрии красоты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6