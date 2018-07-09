/ Кота с выжженным глазом выхаживает южноуральская зоозащитница

Жители Чебаркуля подозревают в жестокости подростков.

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Пострадавшего от рук живодеров котенка спасла жительница Чебаркуля. Малыша нашли в районе улицы Куйбышева, возле кондитерской фабрики. На первый взгляд, по словам зоозащитницы, у трехмесячного кота были заметны воспаление глаз и сожженная шерсть. Однако осмотр ветеринара показал, что у четырехпалого пациента более серьезные травмы.

Как оказалось, у девочки не только сожжены усы и брови, но и выжжен правый глаз. Кто-то поиздевался над крохой. Сейчас назначено лечение. Теперь ее зовут Маркиза. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Чебаркуля Азалия Иванцова.

Сейчас животное находится на передержке. Неравнодушная женщина ищет травмированному котенку новый дом. Она надеется, что проблемы с глазом не станут помехой. Жители города считают, что ранить котенка могли дети.

Это все дело рук малолетних извергов. Родители не воспитывают, потом им прилетит от таких деток, когда вырастут. — предположила Лариса Швецова.

Еще один травмированный кот ждет помощи от людей. Черно-белый котенок получил перелом таза. Сейчас он не может полноценно передвигаться, действую только две передние лапы. Его лечением занимаются волонтеры. Также они поделились видео, на котором видно всю тяжесть положения.