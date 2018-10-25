/ Дикого енота спасли челябинские зоозащитники

Животное угодило под колеса автомобиля.

Челябинские зоозащитники спасли дикого енота, попавшего под машину на трассе, ведущей из Металлургического района в аэропорт. Покалеченное животное заметил местный житель, который и сообщил о нем ветеринарам.

Он убрал животное с дороги в кусты, сделал фотографию, выложил пост, и таким образом вышел на нас. На следующий день он проведал енота, увидел, что животное лежит на месте. Это мальчик, самец, прошлого или позапрошлого года. Мы направились туда вечером вместе с инспектором Министерства экологии. Енот был хорошо упитан, видно, что есть травма, но крови не обнаружилось. Мы его загрузили и привезли в клинику. — рассказал сайту «Первый областной» представитель приюта Вачаган Даллакян.

Отметим, сейчас молодой енот находится в карантинном отделении. Видимых повреждений на его теле нет, однако важно осмотреть животное на наличие внутренних, а также черепно-мозговой травмы или инфекции. Если в ближайшее время животное будет чувствовать себя хорошо, его отпустят на волю.