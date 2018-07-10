/ «Перестал мяукать». Челябинцы всем двором пытаются спасти котенка с верхушки дерева

Животное находится на высоте седьмого этажа.

Операцию по спасению котенка организовали челябинцы у себя во дворе. Животное уже около четырех дней не может спуститься с дерева у дома № 2 по улице Гагарина. Сначала питомец мяукал, но сейчас обессилел и перестал издавать какие-либо звуки. Спасти беспомощного котенка пытаются местные жители.

Он уже не мяукает. Мы звонили в службу спасения, мы звонили в МЧС, звонили в ЖЭК. Получается, котенок просто умрет и тогда упадет, а дерево находится на уровне 7 этажа. — рассказали местные жители.

Помочь умирающему животному попытались специалисты МЧС. На место прибыл специальный автомобиль с сотрудниками ведомства.

К нам обратились журналисты ОТВ с тем, что уже около 4 дней на дереве сидел котенок. На место был направлен автомобиль МЧС. — пояснили сайту «Первый областной» в ведомстве.

Как сообщает корреспондент «Первого областного» с места событий, из-за габаритов автомобиль не смог подобраться к месту и снять кота. Длины автолестницы не хватило для того, чтобы подобраться вплотную. Жильцам, пытающимся помочь, порекомендовали найти автомобиль с люлькой или специальный подъемник. Сейчас они намерены воспользоваться частным услугами. Техника подъедет на место к 17 часам сегодня, 10 июля.