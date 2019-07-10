В Челябинске с парковки торгового города «Алмаз» угнали автомобиль класса люкс. Прямо под камерами видеонаблюдения злоумышленник вскрыл припаркованный «Порше Кайен» и скрылся на нем в неизвестном направлении. Пост о том, что машина угнана, владелица разместила в социальной сети.
«Прошу помощи в репосте и поиске, угнан автомобиль „Порше Кайен“ черного цвета, от ТРК „Алмаз“. Номер телефона: 8-982-336-17-54», — пишет Ольга Бухтоярова.
В правоохранительных органах подтвердили, что данное происшествие зафиксировано.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
В полиции сообщили, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к совершению преступления лиц.