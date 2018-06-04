/ Пожарные разыскивают владельцев сгоревших гаражей в Озерске

Огонь уничтожил 200 построек.

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В крупном пожаре в Озерске сгорело 200 гаражей. Возгорание началось 18 мая примерно в 18:46, потушить бушующее пламя удалось только в три часа ночи. Под удар попали постройки, расположенные вдоль береговой линии озера Кызылташ. Теперь в пожарной охране Озерска ведут поиски собственников уничтоженных или поврежденных гаражных боксов.

Просьба собственников и пользователей гаражных боксов обращаться в отделение федерального государственного пожарного надзора пожарной охраны Озёрского городского округа ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России». — сообщили в пожарной охране.

Пожар перерос в уголовное дело по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Нарушителю грозит лишение свободы на срок до одного года. Расследование поставили на контроль в прокуратуре Озерска. По предварительной информации, причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

Собственники гаражей могут обратиться по адресу: проспект Ленина, 86, Озерск, кабинет № 317, телефон 2−03−61.