/ Глава Еткуля стал жертвой конфликта с прохожим

По предварительной информации, у Александра Соколова сломана челюсть.

Глава Еткуля Александр Соколов оказался в больнице после инцидента на улице поселка. Сообщается, что чиновник стал жертвой конфликта с прохожим. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сайту «Первый областной» подтвердили информацию, однако не стали сообщать подробности инцидента.

Информация зарегистрирована в отделе МВД России по Еткульскому району. Проводится проверка, по завершению всех мероприятий будет принято процессуальное решение.— рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации СМИ, после произошедшего чиновник обратился в больницу города Коркино, где у него диагностировали перелом челюсти.

Отметим, что Александр Соколов был избран главой Еткуля в сентябре прошлого года. Ранее он руководил местным отделом Шершневского лесничества.