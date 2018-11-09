/ Две иномарки столкнулись на перекрестке в Магнитогорске

Пострадали два человека.

В Магнитогорске «Шкода Октавиа» столкнулась с «Киа Рио». Инцидент произошел вчера, 8 ноября, в дневное время.

64-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», совершил столкновение с попутно движущимся и выполняющим левый поворот автомобилем «Киа Рио», под управлением женщины 35 лет, после чего выехал за пределы проезжей части влево. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что в результате ДТП, пострадали 46-летняя пассажирка «Шкоды», и водитель автомобиля «Киа». Медики назначили двум женщинам амбулаторное лечение.