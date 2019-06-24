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/ На трассе М-5 в Челябинской области установят шумовую разметку

На трассе М-5 в Челябинской области установят шумовую разметку

Нововведение призвано повысить безопасность дорожного движения.
сегодня в 13:46
  |  Общество

На участке федеральной трассы М-5 «Урал», расположенном в Челябинской области установят шумовую разметку на пешеходных переходах. Их уже установили на 1776 километре трассы вблизи поселка Нижний Атлян. Как рассказали сайту «Первый областной» в ФКУ Упрдор «Южный Урал» специальные рельефные линии будут информировать о возможной опасности.

Новый вид горизонтальной дорожной разметки на участке с 1771 по 1546 км автодороги М-5 применяется впервые. Это делается для повышения безопасности дорожного движения на одной из самых сложных федеральных трасс. Автомобиль проезжая по шумовым полосам создает специфических звуковой эффект, который предупреждает водителя, что он подъезжает к пешеходному переходу и нужно быть предельно внимательным. Кроме того, новая разметка предотвратит «засыпание» шоферов. — рассказал заместитель директора по содержанию автомобильных дорог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин.

Отметим, что данная маркировка уже применятся как в Европе, так и в ряде других городов России. Разметка будет нанесена на переходах трассы М-5 от границы Челябинска с республикой Башкортостан до конца июля 2019 года.

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