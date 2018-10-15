/ Выпавший снег спровоцировал аварии и пробки в Челябинске

Утро понедельника выдалось для многих жителей города непростым.

Выпавший сегодня, 15 октября, в Челябинске снег спровоцировал дорожные заторы. Пробки наблюдаются на всех перекрестках со Свердловским проспектом, а также на проспекте Победы и улице Братьев Кашириных. Загруженность дорог, согласно сервису «Яндекс.Пробки», составляет 6 баллов.

Несмотря на малое количество пробок, в городе наблюдается несколько аварий, особенно в северо-западной части города. Помимо того, несколько дорожно-транспортных происшествий произошли на улице Худякова, наблюдаются аварии в районе ледовой арены «Трактор», на Меридиане, неподалеку от Зоопарка на улице Труда, а также на Свредловском тракте.

Отметим, к обеду снежный покров растает. Температура воздуха в Челябинске сегодня прогреется до +2, +4 градусов. При этом в городе и по области местами ожидается мокрый снег. К выходным температура поднимется до +12 градусов.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям быть осторожнее на трассе и сменить резину на колесах автомобилей на зимнюю.

Напомним, гидрометцентр дал предварительный прогноз на конец осени и начало зимы.