В Челябинске продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД. 19-летняя девушка, которая в ночь аварии находилась за рулем иномарки, столкнувшейся с мотоциклом сотрудника ДПС, находится под подпиской о невыезде.
По информации собственного источника в правоохранительных органах, такая мера пресечения была вынесена следователем.
Напомним, ДТП произошло поздним вечером в среду, 12 августа, по улице Линейная в микрорайоне Чурилово. 19-летняя автоледи за рулем «Хендай Солярис» сбила 40-летнего инспектора, который управлял мотоциклом. От полученных травм сотрудник ГИБДД скончался на месте. По словам коллег, полицейский обучался у лучших мотоспортсменов России. У мужчины осталась семья и маленькие дети.
Добавим, что стаж вождения девушки составлял один год. Расследование продолжается.