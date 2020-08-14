Под подписку о невыезде отправили девушку, сбившую сотрудника ДПС в Челябинске

Расследуется уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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В Челябинске продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб сотрудник ГИБДД. 19-летняя девушка, которая в ночь аварии находилась за рулем иномарки, столкнувшейся с мотоциклом сотрудника ДПС, находится под подпиской о невыезде.

По информации собственного источника в правоохранительных органах, такая мера пресечения была вынесена следователем.

Напомним, ДТП произошло поздним вечером в среду, 12 августа, по улице Линейная в микрорайоне Чурилово. 19-летняя автоледи за рулем «Хендай Солярис» сбила 40-летнего инспектора, который управлял мотоциклом. От полученных травм сотрудник ГИБДД скончался на месте. По словам коллег, полицейский обучался у лучших мотоспортсменов России. У мужчины осталась семья и маленькие дети.

Добавим, что стаж вождения девушки составлял один год. Расследование продолжается.