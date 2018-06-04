/ Два пешехода в темных одеждах погибли на южноуральских дорогах

Аварии унесли жизни мужчин-ровесников.

Накануне вечером на Южном Урале произошло две смертельные аварии. Одна произошла под Челябинском в Сосновском районе, а вторая — в Карталинском. Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства. Они оказались схожими.

3 июня в 22:30 часов на 59 километре автодороги в обход Челябинска на территории Сосновского района водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Санни», совершил наезд на пешехода мужчину 1970 года рождения, шедшего по проезжей части дороги в попутном направлении. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Аналогичная авария произошла на территории Карталинского района. 48-летний пешеход попал под колеса ВАЗа и погиб. ДТП произошло через 15 минут после первого происшествия.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что в обоих случаях пешеходы были одеты в одежду темных тонов без светоотражающих элементов.