/ «Скорая» понадобилась пяти челябинцам после ДТП с перевернувшимся «Мицубиси»

«Японец» въехал в «корейца» на оживленном перекрестке северо-запада.

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На оживленном перекрестке в южноуральской столице произошло ДТП с переворотом. Как утверждают очевидцы, «Мицубиси» хотел повернуть налево на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы, но столкнулся с автомобилем «Хендай». От удара машину отбросило, приземлился «японец» на крышу.

Вот такая авария у нас на перекрестке. Приехавшая «скорая» оказала помощь 5 людям. Одного, говорят, госпитализировали. В машине виновника находились мужчина и женщина, а в «Хендае» две женщины, но они не сильно пострадали. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец Семен Головач.

В ГИБДД подтвердили: виновник аварии — 52-летний мужчина на «Мицубиси». Сейчас он в больнице. Что стало причиной ДТП, высокая скорость движения или скользкая после дождя дорога, сейчас неизвестно. Обстоятельства и причины предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.