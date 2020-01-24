Около 30 человек не могут улететь в Новый Уренгой из Челябинска

Причина в неисправном самолете, который «застрял» в Казани.

Послушать 00:00 28 пассажиров авиакомпании «ЮВТ Аэро» вынужденно остаются в терминале внутренних воздушных линии Международного аэропорта Челябинск имени Игоря Курчатова. Их самолет должен был вылететь в Новый Уренгой еще в 14:10, но отправку отменили. «В связи с неисправностью воздушного судна сегодня не будет рейса из Челябинска в Новый Уренгой. Bombardier CRJ200 авиакомпании „ЮВТ Аэро“ не может вылететь из Казани по причине технической неисправности», — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта. Предварительное расчетное время вылета 09:40 утра завтра, 24 января. Сообщается, что о пассажирах, вынужденных продолжительное время провести в терминале аэропорта, позаботились партнеры авиакомпании, в которой они приобретали билеты. Они обеспечены едой и питьем.