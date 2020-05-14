Два грабежа были раскрыты южноуральскими полицейскими

Правоохранители задержали подозреваемых в Карталах и Миассе.

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Сразу несколько грабежей раскрыли полицейские в Челябинской области. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых в Карталах и Миассе.



В первом случае жертвой преступления стала 85-летняя женщина. Пенсионерку ограбила 25-летняя знакомая её сына, которая украла у неё пенсию. В полицию пожилая жительница Южного Урала обратилась сама. В ходе следствия было установлено, что подозреваемая ранее была неоднократно судима, а в квартире она оказалась из-за сына потерпевшей. В день преступления они вместе распивали спиртное, после чего мужчина пригласил женщину домой.

«Находясь в квартире, злоумышленница узнала, что в помещении находится мать знакомого, которая в тот день получила пенсию. Также ей стало известно, что денежные средства пенсионерка хранит при себе. Толкнув пожилую женщину, подозреваемая открыто похитила сверток с деньгами и скрылась через окно», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи «Грабёж» уголовного кодекса. Сейчас подозреваемая находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Отметим, что за совершенное она может получить до 7 лет лишения свободы.

Второй эпизод случился в Миассе. Там от рук грабителя пострадала 37-летняя женщина. Преступник вырвал у неё из рук сумку с вещами и деньгами, когда она была во дворе дома по улице 8 марта.

«При патрулировании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Миассу по приметам задержан местный житель, 2003 года рождения, у которого изъята часть похищенного»,— пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

По факту этого преступления полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи «Грабёж». Если вина молодого человека подтвердится, он может получить до 4 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.