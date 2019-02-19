/ Иван Ургант высмеял ограбление почты в Усть-Катаве

Шоумен подставил под сомнение правдивость новости.

Ограбление почтового отделения в Усть-Катаве не осталось без внимания популярного шоумена Ивана Урганта. Юморист и телеведущий высмеял ситуацию в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В частности Иван Ургант посмеялся над известной ему версией следствия о том, что почтовое отделение могли ограбить пенсионеры, а одним из похитителей была сотрудница почты. Якобы в тот же день похитители пересекли границу с Казахстаном. Кроме того, шоумен также поставил под сомнение правдивость новости.

Что получается? Они взяли более двух десятков миллионов рублей и 37 тысяч долларов, и ушли за границу. Это означает, что у них есть 37 тысяч долларов. Есть ощущение, Саш, какая-то выдуманная новость. Мне кажется, это вранье. Ну не стали бы российские пенсионеры грабить государство. Ну для этого нужна какая-то причина. Даже если вам этого мало, мы позвонили Прохору Шаляпину. Он сказал, что это неправда: «Я всех пенсионеров Челябинской области знаю, они все на месте, все спят». — сказал Иван Ургант.

Напомним, ограбление почтового отделения в Усть-Катаве произошло 11 февраля. Неизвестный вынес из отделения 22 миллиона рублей и скрылся с ними.