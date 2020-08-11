Девочка-подросток попала под колеса легковушки в Миассе

Несовершеннолетняя шла по проезжей части поздним вечером.

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В Миассе 15-летняя девочка попала под колеса отечественной легковушки. Подростка госпитализировали с телесными повреждениями. ДТП произошло рядом с домом 12 по улице Нахимова в понедельник, 10 августа.

«В 22.00 водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем „Лада Калина“, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения, которая двигалась по проезжей части навстречу движения автомобилей», — прокомментировала инспектор по пропаганде БДД ГИБДД Миасса Дарья Лунева.

Добавим, всего за сутки на территории города произошло семь ДТП, в одном из которых пострадала несовершеннолетняя.