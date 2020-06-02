Четыре человека пострадали в столкновении «легковушек» в Челябинске

Водителя иномарки госпитализировали с травмами головы.

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ДТП произошло вечером 1 июня по улице Шагольской в Челябинске. 41-летний водитель «Рено Логан» не уступил дорогу при выезде с парковки и врезался в ВАЗ-2112.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров: 36-летний мужчина из отечественного авто, 45-летняя женщина и 19-летняя девушка из иномарки. Водителя «Рено» госпитализировали с травмами головы.

«Водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1987 года рождения, управлял автомобилем с признаками состояния опьянения, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Водитель автомобиля ВАЗ ранее не раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с признаками опьянения», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД Челябинска.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится административное расследование.