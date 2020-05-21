Житель Златоуста дважды за сутки нарушил ПДД. Ночью 17 мая водитель «девятки» врезался в пожарную машину, которая стояла у одного из домов на улице Аносова. «Урал» не пострадал, а вот хозяин отечественной легковушки получил травмы. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что нарушитель был пьян.
Оставшись без прав и средства передвижения, мужчина продолжил распивать спиртное. Затем он пришел к своему знакомому в автомастерскую, откуда угнал кроссовер. Автослесарь сразу же позвонил в дежурную часть. А позже с заявлением в полицию пришел собственник иномарки.
«17 мая в 14:10 на улице Аносова в районе дома 229 сотрудники ГИБДД остановили автомобиль „Форд-Маверик“. За управлением был гражданин 1985 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Документов права собственности на данное ТС у него не было. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин незаконно завладел автомобилем. В действиях данного мужчина усматриваются признаки согласно ст. 166 УК РФ», — прокомментировал командир взвода ДПС ОГИБДД по ЗГО Игорь Сафонов.
Угонщика привлекут к уголовной ответственности. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.