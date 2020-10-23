Два миллиона рублей перевела мошенникам жительница Челябинска

Женщина была уверена, что спасает свои деньги.

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Жительница Челябинска стала очередной жертвой телефонных мошенников. Желая отменить операцию по якобы оформленному на нее кредиту, 43-летняя женщина лишилась двух миллионов рублей.

На телефон челябинки позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сумел убедить ее, что к счетам пытаются получить доступ, а для того чтобы предотвратить хищение, нужно перевести все деньги на безопасный счет. Коды, которые пришли на ее телефон в виде СМС, она продиктовала звонившему. С карты пропали 35 тысяч рублей.

Вскоре ей позвонили снова, подставной сотрудник банка заявил, что на женщину оформили кредит. Челябинка ответила, что ничего не оформляла, тогда ей предложили отменить операцию. В тоновом режиме она продиктовала еще один код из СМС. Доверчивая женщина совершила более 120 денежных операций и перевела мошенникам около двух миллионов рублей.

«По данному факту в отделе полиции „Советский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправного деяния и задержание подозреваемых», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Сама потерпевшая пояснила, что у нее не возникло сомнений, так как звонивший представился сотрудником службы безопасности банка. Она думала, что сохраняет свои сбережения от мошеннических действий.

Помните, сотрудники банков никогда не запрашивают номера карт, коды и пароли, полученные в СМС-сообщениях. Будьте бдительны, если возникли сомнения, обратитесь по телефону своего банка, который указан на карте.