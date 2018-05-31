/ Подозреваемых в избиении автомобилиста челябинцев взяли под стражу

Уголовное дело расследует полиция.

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В минувшее воскресенье челябинский автомобилист пострадал из-за дорожных хулиганов. Как сообщали очевидцы, мужчину подрезали на проезжей части, а затем избили, причинив серьезные травмы. Через несколько дней подозреваемых в преступлении задержали — опознать их помогла запись с камер видеонаблюдения и записи очевидцев.

Обоим подозреваемым избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО на 2 месяца, пока будет расследоваться возбужденное уголовное дело.

По факту причинения телесных повреждений мч 1996 года рождения в отделе полиции Курчатовский УМВД России по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до 12 лет. — рассказала сайту «Первый областной» врио начальника пресс-службы УМВД России по Челябинску Любовь Гайнулина.

Добавим, что задержанным по подозрению в преступлении 33 и 29 лет.

На видео попал и третий мужчина, принимавший участие в избиении автомобилиста. Он был одет в полицейскую форму. Однако, как установили сотрудники МВД, к органам внутренних дел мужчина отношения не имеет.