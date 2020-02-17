Объемы финансирования на газификацию Челябинской области увеличены до миллиарда в год

За несколько лет в регионе планируют реализовать все проекты, прошедшие госэкспертизу.

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В Челябинской области в ближайшие три года запланирована масштабная работа по газификации муниципалитетов. Вести ее будут по нескольким программам, среди которых «Региональная программа газификации» и государственная программа «Доступное и комфортное жилье».

О ситуации с газификацией в Челябинской области рассказал первый заместитель строительства и инфраструктуры Иван Белавкин.

«Уровень газификации Челябинской области сегодня составляет около 73%. Для того, чтобы попасть в программу газификации, жители заявляются либо в газораспределительную организацию, либо в муниципалитет, со своим коллективным заявлением о необходимости проектирования. На основании заявления муниципалитета, мы включаем этот объект в региональную программу газификации, после чего готовится проект, он проходит госэкспертизу и его включают в программу "Доступная комфортная среда"», — рассказывает Иван Белавкин.

По словам первого заместителя министра, на период 2020-2022 год, финансирование подобных программ заметно увеличилось. Если ранее на газификацию направляли от 150 до 500 миллионов рублей, то сейчас эта сумма достигла 1 миллиарда рублей в год. За три года в регионе планируют реализовать все проекты, которые прошли государственную экспертизу.

Целью является 100% газификация региона. Однако некоторые южноуральцы добровольно отказываются от подключения жилья к «голубому топливу». Некоторые считают его слишком опасным, а кто-то отмечает, что приобрести газовое оборудование — слишком дорого.