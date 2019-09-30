Облезлое крыльцо и длинная очередь встретили Алексея Текслера в больнице Еманжелинска

Губернатор установил срок администрации для устранения «бардака».

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Больница Еманжелинска обслуживает порядка 50 тысяч пациентов. В медицинском учреждении проблема такая же, как в других территориях: нехватка врачей. В основном здравоохранение в городе страдает из-за нехватки врачей. В настоящее время не хватает 20-ти процентов, особенно остро нуждаются в педиатрах. В медучреждении работает 570 сотрудников: врачи и младший медперсонал.

В ходе посещения учреждения Алексей Текслер оказался крайне недоволен увиденным. На входе перед ним предстало обшарпанная разрушающаяся входная группа, а внутри он столкнулся с километровой очередью из пациентов. Глава региона поручил разобраться с этими вопросами. Срок, который установил губернатор, закончится в декабре.