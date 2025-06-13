Два человека погибли и два пострадали в ДТП под Магнитогорском

У машины разорвалось заднее колесо

Сегодня, 13 июня, днем на территории Агаповского района произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ, сообщили в областной ГАИ.

Установлено, что на 3 километре дороги Обход Магнитогорска у отечественного авто, которым управлял 20-летний парень, в движении разорвалось заднее колесо. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась.

Смертельные травмы получили 20-летний и 21-летний пассажиры. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и 19-летняя пассажирка госпитализированы с травмами.

На месте ЧП работают следователи и сотрудники ГАИ.