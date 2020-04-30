Особый противопожарный режим введен в Челябинской области

Он накладывает дополнительную ответственность на всех граждан.

Послушать 00:00

Правительство Челябинской области постановило, что с 1 мая 2020 года в регионе введен особый противопожарный режим. Это дополнительная ответственность для граждан и руководителей организации, ведь в этот период полностью запрещено разведение костров, выжигание сухой травы и выезд в лес.

«Неблагоприятная пожароопасная обстановка сложилась в целом ряде муниципальных образований. В последней декаде апреля активно горела трава, нередко переходя в лесные массивы. Причиной же большинства возгораний был и остается так называемый человеческий фактор. Между тем халатность человека может привести к самым печальным последствиям. Поэтому требования данного режима соблюдать необходимо», — подчеркнули в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В период действия особого противопожарного режима:

Устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за исключением охраны лесов);

Устанавливается запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий, а также проведение иных пожароопасных работ;

Проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

Организуется работа дополнительных оперативных групп с целью патрулирования территорий, выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров;

Проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара;

Организуется работа дополнительных мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса;

Обеспечивается содержание в исправном состоянии естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.

Всем садоводческим и огородническим товариществам в ГУ МЧС рекомендовали организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на соответствующих территориях.

Отмечается, что любое нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, а на должностных лиц до 30 тысяч рублей. На юридических лиц же до 400 тысяч рублей.

К слову, с начала пожароопасного периода уже составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях.