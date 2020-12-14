Два банка откажутся от онлайн-кредитов после обращения ГУ МВД по Челябинской области

Эта мера поможет сократить число мошеннических преступлений в регионе.

Мошенничества с банковскими картами стали одной из самых популярных схем злоумышленников. Владельцу «пластика» звонит «сотрудник банка» и рассказывает о том, что кто-то пытается снять средства с его счета. Для того чтобы сохранить честно нажитое, необходимо перевести все сбережения на «безопасный счёт». Ведомые южноуральцы, которые безоговорочно верят всем, кто говорит с ними по телефону серьезным тоном о деньгах, идут к банкоматам, снимают наличность, качают приложения, оформляют онлайн-кредиты, а также передают секретные данные карт звонящим. Как следствие — теряют порой довольно крупные суммы денег.

Полиция ведёт постоянную борьбу с мошенниками, а также профилактическую работу среди населения. Выпускаются памятки, в которых рассказывают, как распознать обман. В СМИ ежедневно выходят десятки материалов с историями тех, кто всё-таки попался на удочку злоумышленников. Тем не менее жертвами мошенников ежедневно становятся жители Челябинской области.

Одним из направлений работы в сфере предотвращения преступлений с банковскими картами стало обращение Главного управления МВД России по Челябинской области в адрес двух банков, работающих на территории региона. Сотрудники полиции предложили их дирекциям отказаться от выдачи онлайн-кредитов.

«Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств. Подобная профилактическая работа будет проведена ГУ МВД региона и с другими банковскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории области», — уверены в ГУ МВД России по Челябинской области.

Жителям же области сотрудники полиции напоминают: ни в коем случае нельзя передавать данные своих банковских карт по телефону неизвестным людям. Сотрудник банка никогда не будет интересоваться этой информацией. В случае если вы заподозрили обман, необходимо немедленно прекратить разговор и перезвонить в отделение кредитной организации, которая обслуживает ваш счет, по номеру, указанному на карте.