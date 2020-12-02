В Миассе женщина перевела мошеннику четыре тысячи рублей

Местная жительница хотела приобрести сотовый телефон в Интернете.

В Миассе Челябинской области местная жительница решила приобрести сотовый телефон в сети Интернет. В результате сделки гаджет женщина так и не получила. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обратившись с заявлением о мошенничестве в полицию, женщина рассказала, что увидела в Интернете объявление о продаже телефона, связалась с продавцом, чтобы обсудить все детали, а он сообщил ей, что необходима предоплата в размере четырёх тысяч рублей. Недолго думая, женщина перевела деньги. После этого продавец перестал выходить на связь.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД установлен и задержан ранее не судимый житель Оренбургской области, 2000 года рождения»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, — лишение свободы на два года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.