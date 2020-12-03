Житель Копейска перевел 3 миллиона 700 тысяч мошенникам, желая заработать

Мужчина думал, что играет «на бирже».

В Копейске жертвой мошенников стал 68-летний мужчина. В интернете он нашел ссылку о дополнительном заработке и оставил заявку. Ему перезвонили из якобы финансовой организации и предложили сделать ставки.

Мужчина переводил деньги и делал ставки по советам неизвестных. В течение двух месяцев он отдал злоумышленникам три миллиона семьсот тысяч рублей. При этом большую часть суммы он взял в кредит в различных банках. Пытаясь вернуть свои средства, он не смог связаться со звонившими.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления и задержание злоумышленников», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Жителей региона просят не доверять неизвестным, которые обращаются к вам по телефону, представляясь банковскими сотрудниками и работниками финансовых организаций. Не делайте сомнительных переводов.