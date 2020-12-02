Трое жителей Челябинска отдали мошенникам два миллиона рублей

Вновь злоумышленники представились банковскими работниками.

В Челябинске ещё трое жителей стали жертвами телефонных мошенников. Доверчивые горожане лишились денег в общей сумме около двух миллионов рублей.

Двум людям мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка. Вновь они рассказали о попытке хищения их денег, которую необходимо предотвратить. Люди предоставляли им информацию по своим счетам и банковским картам, а также секретные коды, присланные в СМС. После чего злоумышленники украли у них около 500 тысяч рублей.

Еще одному потерпевшему, 36-летнему мужчине, неизвестный представился сотрудником инвестиционной компании. Мошенник сообщил ему, что сумма его вложений якобы возросла и для их вывода нужно внести стартовую сумму, а также оплатить её конвертацию в рубли, так как деньги находятся за пределами России. Поверив, мужчина перевел около 1,5 миллиона рублей.

«По данным фактам в Отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, в том числе присланных в СМС-сообщениях. Не сообщайте никому эти сведения. При возникнувших сомнениях свяжитесь с представителями своего банка.