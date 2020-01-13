Думал, что она ведьма: житель Челябинской области расправился с пенсионеркой

До этого мужчина неоднократно угрожал старушке.

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Челябинский областной суд признал невменяемым Вячеслава Н., 1985 года рождения и назначил мужчине принудительное лечение.

Суд установил, что 7 апреля 2018 года Вячеслав Н., страдающий хроническим расстройством психики, расправился с 83-летней соседкой в селе Алабуга в Красноармейском районе. Мужчина налил бензин в стеклянную банку, поджег ее и бросил в окно пенсионерки. Потерпевшая, являясь инвалидом по зрению, не смогла потушить огонь и самостоятельно выбраться из дома, в результате чего, скончалась от отравления угарным газом. Мужчине ранее казалось, что его соседка является ведьмой, он не раз заявлял о том, что собирается лишить ее жизни и сжечь. Материальный ущерб семья погибшей оценила в 600 тысяч рублей — это сгоревший дом, имущество и трактор.

«Комиссия экспертов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы заключила, что Вячеслав Н. на момент совершения запрещенных уголовным законом деяний и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством, которое исключает его вменяемость, поэтому на основании ст.21 УК РФ он освобожден от уголовной ответственности», — информирует пресс-служба областного суда.

Суд отправил мужчину на принудительное лечение в медицинское учреждение, поскольку он представляет опасность для себя и других граждан и нуждается в постоянном наблюдении.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.