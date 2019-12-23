«Более 200 ударов»: суд вынес приговор южноуральцу, убившему жену

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

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Челябинский областной суд вынес приговор 52-летнему жителю Сима, который расправился со своей женой. Он признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью.

В апреле прошлого года пьяный мужчина пришел домой ранним утром. Он стал наносить супруге многочисленные удары ногами, руками и различными предметами по голове и телу. Всего он нанес ей более 200 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также в пользу матери и сына погибшей будет взыскано по 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Известно, что причиной поступка мужчины стал развод, на который супруга решилась спустя 28 лет совместной жизни.