Дело лжеврача, которая делала незаконную «пластику», направлено в суд

Женщина обезобразила лицо пациентки.

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В Магнитогорске завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая делала незаконные пластические операции. Об этом сообщили в следственном комитете Челябинской области.

47-летняя лжеврач обвинялась в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

У женщины не было ни опыта, ни лицензии на медицинскую и косметологическую деятельность. Однако это не помешало ей принимать пациенток в неприспособленном для таких операций помещении. В результате за 15 тысяч рублей одна из женщин получила вместо идеального лица многочисленные рубцы, которые привели к обезображиванию внешности. Теперь для их устранения требуется дополнительная помощь уже профессиональных хирургов.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

Обманщице грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до шести лет.