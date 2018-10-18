/ Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Златоусте

Жительница Южного Урала, к счастью, выжила.

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В Златоусте водитель легкового автомобиля «ВАЗ-217 230» сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло 17 октября в 18:30, когда пострадавшая переходила дорогу.

Услышала удар, повернулась, был уже красный. Ребенок или женщина, кто переходил дорогу, его и сбили. Светофор уже горел красным, это точно! — рассказала «Первому областному» одна из свидетельниц происшествия Ирина Пьячева.

Мужчина, сидевший за рулем, не скрылся с места происшествия, а попытался оказать помощь пострадавшей и сразу же вызвал скорую помощь.

Женщина осталась в живых, но получила телесные повреждения, в виду чего была сразу же госпитализирована. — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.