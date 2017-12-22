/ «Вольво» и «Матиз» столкнулись лоб в лоб на трассе на Южном Урале

Дорожное происшествие попало на запись видеорегистратора.

Непогода стала причиной серьезной аварии на трассе в Челябинской области. На автодороге под Магнитогорском во время снегопада столкнулись две иномарки — «Вольво» и «Дэу Матиз». Водитель «Вольво» попытался обогнать более медленного участника движения, выехав для этого на «встречку». Но маневр не удался, этому помешал выехавший из-за снежной стены «Матиз». Произошедшее попало на видео.



На 176 километре автодороги Чебаркуль -Уйск — Магнитогорск водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Вольво», не выбрал безопасную скорость движения в условиях снегопада, не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением водителя 1999 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.



Отметим, что в результате ДТП человеческих жертв удалось избежать. От удара пострадали только автомобили.

