/ Один человек пострадал в столкновении ВАЗа и ГАЗа в Ленинском районе

Женщине потребовалась госпитализация после ДТП.

Накануне днем легковой ВАЗ и грузовой ГАЗ на смогли поделить дорогу в Ленинском районе Челябинска. Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке. От удара один из них отбросило на пешеходную часть, «затормозить» удалось только после удара о дерево. 43-летняя пассажирка отечественной иномарки пострадала, женщине потребовалась госпитализация.



18 декабря 2017 года в 14:05 часов напротив дома № 35 по улице Ереванская водитель автомобиля ВАЗ-2115 — мужчина 1981 года рождения, на нерегулируемом перекрестке при выезде на главную дорогу совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель — мужчина 1986 года рождения. В результате ВАЗ совершил столкновение c автомобилем ГАЗ, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие — дерево. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Отметим, что сейчас по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

